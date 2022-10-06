Стоянки АВТОВАЗа забиты некомплектными машинами

В Интернете появились фото стоянки с такими автомобилями.

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Старый трек забит некомплектными машинами Lada, написал паблик Avtograd news ВКонтакте, и подкрепил слова фотографиями. На снимках — Niva Legend, Niva Travel и Granta. Судя по фото и комментариям к посту, больше всего скопилось Нив, которые «уже месяц почти производят и складируют».

О том, что комплектующих (топливных рамп) для Нив не хватает, сообщалось ранее, но потом, вроде бы, проблему удалось утрясти. Еще раньше глава предприятия Максим Соколов признавался, что периодически возникает нехватка различных компонентов, и эти проблемы приходится оперативно ликвидировать.

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Согласно статистике АВТОВАЗа, в сентябре этого года дилеры реализовали 20 641 автомобиль, что на 20% больше, чем в том же месяце прошлого года и на 14% больше, чем в августе нынешнего. По данным «Автостата», за девять месяцев 2022 года российские дилеры марки продали 116 791 машину, что на 56,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля рынка АВТОВАЗа за 9 месяцев с начала года составила 24,6%.