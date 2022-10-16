Минивэны на базе Гранты и Нивы - названы сроки старта продаж

Компоновка от переднего бампера до спинок передних сидений идентична стандартным, а дальше - оригинальная конструкция... Есть подробности!

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Мелкосерийные модели Lada Granta Kub и Lada Niva Kub от нижегородской компании «Промтех» в ближайшее время поступят в продажу. Сейчас оба «куба» проходят сертификацию, сообщает Лада.Онлайн. По компоновке от переднего бампера до спинок передних сидений машины идентичны стандартным, а дальше — оригинальная конструкция с применением силовой клетки из стальных труб и приклеенных к ней композитных панелей.

При всей кажущейся авантюрности затеи, конструкция вполне может оказаться удачной, потому что «Промтех» — далеко не новичок на рынке. Компания специализируется на производстве легких фургонов и спецавтомобилей на базе Lada — и с композитами, и с оригинальными надстройками работать им не впервой.

Более того, на сайте АВТОВАЗа в разделе с коммерческими авто до недавнего времени указывали официального производителя, то есть компанию-партнера. И «Промтех» значился там наряду с широко известным ВИС. Для продукции таких компаний АВТОВАЗ сохраняет гарантию и обслуживание в сервисных центрах Lada.

Модель Lada Granta Kub как раз и создана на базе полурамного грузовика ВИС-2349. Силовой агрегат тут стандартный: мотор 1.6 на 90 л.с. и пятитиступка. А место обычного грузового отсека фургона заняла каркасно-панельная надстройка с установленными внутри сиденьями. По правому борту имеется одна дополнительная дверь, левый — глухой. Зато сзади есть распашные двери по типу Lada Largus.

Сходство с Ларгусом обнаруживается и в Lada Niva Kub — тут использованы очень похожие сиденья второго ряда, правое из которых открывает проход назад. Ведь, в отличие от Granta Kub, минивэн на базе внедорожника будет восьмиместным, имея по три места на втором и третьем рядах. То есть даже на одно больше,чем у Ларгуса, третий ряд которого вмещает только двоих.

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Классический движок у «кубической» Нивы разогнан с 83 до 106 л.с., а трансмиссия осталась стандартной. Хватит ли этого полноприводному автомобилю с полной загрузкой, будет понятно после первых тестов. А они не за горами — Niva Kub должна появиться в продаже до конца текущего года. Начать продажи Granta Kub обещают и того раньше — в начале ноября.

Кстати, в следующем году у Niva Legend должно появиться больше мощности — на версию Sport хотят устанавливать мотор 1.8 с отдачей 122 л.с.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: Лада.Онлайн

Видео: Youtube / MotorProject