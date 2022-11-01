Стало известно, какие автоматы хотят ставить на Весту — журнал За рулем

Стало известно, какие автоматы хотят ставить на Весту

На АВТОВАЗе рассматривают различные варианты автоматической трансмиссии, которая нужна, главным образом, флагманской Весте NG.

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Кроме того, автомат нужен младшей «Гранте», а также, очевидно, перспективному семейству, известному как Lada B-класса. Изначально предполагалось, что это будет классическая 6-ступенчатая АКП из Китая, сообщают «Русские автомобили» со ссылкой на собственные источники.

Однако теперь, по данным издания, рассматриваются более доступны варианты — вариатор или робот с двумя сцеплениями. Помимо цены (вариатор почти в два раза дешевле АКП), эти коробки компактнее и лучше помещаются под капотом вазовских машин.

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Кроме того, это должна быть коробка, которая не производится по лицензии западных стран. Таким образом, на классической АКП с гидротрансформатором не поставлен крест, но у альтернативных, более простых и доступных вариантов автомата, появились шансы.

В сентябре 2022 года президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что автомат на автомобилях Lada появится минимум через полтора года.

Фото: Unsplash

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