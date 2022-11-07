Премиальная опция появится на новой Весте, несмотря на санкции — журнал За рулем

Премиальная опция появится на новой Весте, несмотря на санкции

У машин нынешнего поколения, как и у многих одноклассников, такой системы нет.

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Еще в апреле 2022 стало известно о том, что на обновленном семействе Lada Vesta NG появится система контроля слепых зон (КСЗ). У машин в дорогих комплектациях на зеркалах заднего вида появятся светодиоды, своей работой информирующие об объекте позади — даже в том случае, если объект не попадает в поле обзора через само зеркало.

Несмотря на перенос места сборки и смену огромного количества поставщиков, КСЗ все же сохранится на машинах, которые начнут выпускать в Тольятти в 2023 году. Такой вывод делает Лада.Онлайн на основании актуального, по мнению издания, руководства по эксплуатации Vesta NG, оказавшегося у редакции в руках.

Премиальная опция появится на новой Весте, несмотря на санкции

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Напомним, Максим Соколов заявил, что серийная Vesta NG будет полностью соответствовать показанному в феврале образцу.

Фото: Depositphotos, лада.онлайн

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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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