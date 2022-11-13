Вот такой рассеянный! Схема, как забыть сына на дороге

Раннее утро, все сонные, отец везет подростка в школу…

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Вернее, собирается отвезти его в школу, но мальчик открывает и закрывает заднюю дверь автомобиля, проверяя какие-то свои вещи, а сесть собирается с другой стороны. Отец, не понимая, что того нет в машине, спокойно уезжает.

Мальчик в растерянности застывает на дороге. В конце концов, отец был вынужден признаться матери, что произошло, говорится в описании к видео.

Забавная сценка и очень жизненная, а ютуберы с удовольствием обсуждают забывчивого папашу.

Numinous: «По крайней мере, он не забыл его в машине во младенчестве!»

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Mayur Rathod: «Вот почему 90% сыновей любят свою маму больше».

Legion Iscariot: «Он не забыл. Он услышал, как хлопнула дверь, и предположил, что тот уже сел в машину сзади.

Observer: «Виноваты оба, папа, начиная движение, не посмотрел, действительно ли ребенок в машине, пацан должен был сказать что-то типа я захожу с другой стороны, потому что эта сторона загружена, а когда папа уезжал, должен был громко кричать и махать руками».