Переходим на незамерзайку правильно: можно ли добавлять ее в воду

Устойчивого «минуса» за окном ждать не стоит.

Материалы по теме Переплачивать за дорогую незамерзайку бессмысленно — эксперты все объяснили

Ноябрь в этом году в Центральной полосе России теплее обычного, чем и пользуются автолюбители, которые до сих пор не заменили жидкость в бачке стеклоомывателя. Между тем, сделать это надо уже сейчас, пока температура за бортом плюсовая.

Эксперты советуют начать постепенно доливать в бачок зимний стеклоомыватель, даже несмотря на то, что там осталась вода. В составе любой, даже самой дорогой незамерзайки, есть вода.

Поэтому, увеличивая концентрацию зимней жидкости, в составе которой есть и спирт, можно безболезненно и с наименьшими потерями «прийти» к первым морозам, советует «МК».

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм