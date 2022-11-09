Переходим на незамерзайку правильно: можно ли добавлять ее в воду

Ноябрь в этом году в Центральной полосе России теплее обычного, чем и пользуются автолюбители, которые до сих пор не заменили жидкость в бачке стеклоомывателя. Между тем, сделать это надо уже сейчас, пока температура за бортом плюсовая.
Эксперты советуют начать постепенно доливать в бачок зимний стеклоомыватель, даже несмотря на то, что там осталась вода. В составе любой, даже самой дорогой незамерзайки, есть вода.
Поэтому, увеличивая концентрацию зимней жидкости, в составе которой есть и спирт, можно безболезненно и с наименьшими потерями «прийти» к первым морозам, советует «МК».
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.