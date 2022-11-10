Ученые (не британские!) перечислили факторы, повышающие риск ДТП

Освещение, осадки, пол водителя и даже цвет автомобиля — всё играет роль.

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Факторы, влияющие на вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и степень тяжести последствий, выявили ученые СПбПУ. С результатами исследования ознакомились РИА Новости.

Для создания базы данных о неучтенных причинах ДТП и факторах, влияющих на их масштабы, исследователи использовали машинное обучение компьютера (один из методов работы искусственного интеллекта).

Выяснилось, что больше всего повышает летальность ДТП отсутствие освещения на дорогах (10,3–13,9%), а осадки в виде дождя и снега увеличивают вероятность смертельного исхода в авариях на 1,3–1,7%.

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40,5% водителей-мужчин попадают в ДТП с тяжелыми травмами, а в случае автомобилисток — 32%. В статистике аварий с легкими последствиями ситуация противоположная: среди представительниц слабого пола прецедентов больше.

На аварийность (в том числе) влияет даже цвет автомобиля, говорят ученые. Дело в том, что более агрессивные водители, в среднем, чаще склонны к выбору ярких моделей авто — это тоже своего рода маркер.

Еще любопытная выявленная закономерность: белые машины попадают в ДТП реже, а синие и зеленые машины — самые аварийно рисковые.

Фото: ТАСС