Желание погладить кошку стало причиной ДТП в Казани

При перевозке животных необходимо соблюдать несколько правил, в частности, помещать четвероногого друга в специальную клетку или пристегивать удерживающими устройствами.
Водитель из Казани, вероятно, про такие правила знала, но только полностью их проигнорировала, что и стало причиной аварии.
Автомобиль под управлением женщины-водителя съехал с дороги в озеро Кабан под Казанью. По словам автомобилистки, она всего лишь отвлеклась на кошку — хотела ее погладить.
В результате аварии у машины выбило стекло со стороны водителя. К счастью, никто не пострадал, а вот машину пришлось доставать из озера с помощью эвакуатора, сообщает «Татарстан 24».
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Фото: ГУ МЧС России по РТ, Unsplash