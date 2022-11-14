Желание погладить кошку стало причиной ДТП в Казани

Автомобилю потребовалась помощь эвакуатора.

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При перевозке животных необходимо соблюдать несколько правил, в частности, помещать четвероногого друга в специальную клетку или пристегивать удерживающими устройствами.

Водитель из Казани, вероятно, про такие правила знала, но только полностью их проигнорировала, что и стало причиной аварии.

Автомобиль под управлением женщины-водителя съехал с дороги в озеро Кабан под Казанью. По словам автомобилистки, она всего лишь отвлеклась на кошку — хотела ее погладить.

В результате аварии у машины выбило стекло со стороны водителя. К счастью, никто не пострадал, а вот машину пришлось доставать из озера с помощью эвакуатора, сообщает «Татарстан 24».

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Фото: ГУ МЧС России по РТ, Unsplash