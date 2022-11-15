Обновленный Kia Seltos 2024: дебют на этой неделе — журнал За рулем

Обновленный Kia Seltos 2024: дебют на этой неделе

Корейский кроссовер покажут 17 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.

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Хотя тизерные изображения не очень показательны, что представят — мы знаем, так как летом в Южной Корее уже был презентован обновленный вариант.

Решетка радиатора станет крупнее, ее украсит подсветка, как продолжение ходовых огней; обновятся оптика и передний бампер — в нем появятся «спортивные» воздухозаборники.

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Обновленный Kia Seltos 2024: дебют на этой неделе

У кроссовера новые задние фонари, а более выраженная задняя «защита» должна подчеркнуть полноприводные возможности модели.

Обновленный Kia Seltos 2024: дебют на этой неделе

В салоне появятся новая 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 10,25-дюймовая информационно-развлекательная система. Также можно ожидать новые вентиляционные отверстия и другие небольшие обновления.

Обновленный Kia Seltos 2024: дебют на этой неделе

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В Корее обновленный Seltos предлагается с двумя моторами, включая безнаддувный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 147 л.с. и наддувный 1,6-литровый, мощностью 195 л.с.

Вероятно, в силовой гамме (как и во внешности) все будет так же, как и в корейском варианте, но подробности мы узнаем уже в четверг.

Фото: Depositphotos

Обновленный Kia Seltos 2024: дебют на этой неделе

Корейский кроссовер покажут 17 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Обновленный Kia Seltos 2024: дебют на этой неделе — фото 1371536Обновленный Kia Seltos 2024: дебют на этой неделе — фото 1371537Обновленный Kia Seltos 2024: дебют на этой неделе — фото 1371538Обновленный Kia Seltos 2024: дебют на этой неделе
Обновленный Kia Seltos 2024: дебют на этой неделе

Корейский кроссовер покажут 17 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Обновленный Kia Seltos 2024: дебют на этой неделе — фото 1371536Обновленный Kia Seltos 2024: дебют на этой неделе — фото 1371538Обновленный Kia Seltos 2024: дебют на этой неделе — фото 1371537Обновленный Kia Seltos 2024: дебют на этой неделе
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