Москвич лишился BMW, купленного накануне за 5 млн — журнал За рулем

Москвич лишился BMW, купленного накануне за 5 млн

Угонщицу задержали, а вот автомобиль до сих пор в розыске.

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Покупатель ровно сутки радовался своему приобретению — BМW 630 XDRIVE. Автомобиль 2021 года выпуска он приобрел накануне за пять миллионов рублей. Только вот во дворе его дома в Щукино машина «переночевала» всего одну ночь — утром ее угнали.

Расстроенный владелец обратился в полицию, где и выяснили, что угонщицей стала… продавец BМW. Схему угона она провернула вместе с подельниками — сестрой — студенткой мединститута и двумя безработными знакомыми мужчинами.

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На данный момент все четверо задержаны. А вот машина до сих пор находится в розыске. Последний раз по камерам ее видели на МКАД в районе Волоколамского шоссе.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: SHOT

Фото: скриншот из фильма «Угнать за 60 секунд», Unsplash

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