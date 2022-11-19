Новая Тойота скоро появится в продаже

Купить ее можно будет весной следующего года.

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Toyota заявила, что совершенно новый Prius пятого поколения появится в Европе весной 2023 года, а сделать предварительный заказ можно будет уже 5 декабря. Возможно, в нашу страну Приус станет поставляться по схеме параллельного импорта.

Версия у Prius будет только одна — с 223-сильной гибридной установкой. В ее основе — 2-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 148 л.с., которому помогает 160-сильный электромотор.

Также гибридная установка получила новый литий-ионный аккумулятор емкостью 13,6 кВт.ч, спрятанный под задними сиденьями. Он сможет обеспечивать запас хода на электротяге порядка 130 км вместо 68,2 км у нынешнего Приуса.

Построен автомобиль на платформе GA-C второго поколения, поэтому машина весит меньше, а ее центр тяжести ниже. Кроме того, кузов получил повышенную жесткость.

Дизайнеры Toyota сделали новый Prius на 46 мм короче, на 22 мм шире и на 50 мм ниже, а колесную базу увеличили на 50 мм.

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Опционально Toyota предлагает покупателям оснастить Prius солнечными батареями на крыше, которые сделают автомобиль экономичнее и увеличат его запас хода на электротяге.

Цены на пятое поколение Toyota Prius будут объявлены 5 декабря.

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Фото: Toyota