Олимпиаду «Безопасные дороги» продлили до 27 ноября — журнал За рулем

Олимпиаду «Безопасные дороги» продлили до 27 ноября

В онлайн-состязании уже приняли участие более 3-х млн школьников.

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С 1 ноября на платформе Учи.ру для учеников 1–9 классов проходит Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги». Изначально ее предполагалось завершить 20 ноября, но учитывая большую популярность и высокую социальную значимость, срок решено продлить еще на неделю — до 27 ноября.

Более 3-х млн школьников 1–9 классов по всей России уже приняли участие в этом онлайн-состязании, которое проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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Олимпиаду «Безопасные дороги» продлили до 27 ноября

Всероссийскую онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги» проводят уже третий год подряд. Уровень своей дорожной грамотности благодаря участию в ней уже повысили почти 6 млн школьников.

Организаторами выступают Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством Просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты».

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Для участия нужно зарегистрироваться на платформе Учи.ру и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Перед тем как приступить к соревнованию, организаторы советуют потренироваться. Выполнять задания можно в домашних условиях, помощь родителей приветствуется.

Справка

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» — один из 14 национальных проектов, реализуемых в России. Одна из целей нацпроекта — повышение безопасности на дорогах (сокращение смертности в 3,5 раза к 2030 году).




Фото: Unspash, коллаж «За рулем»

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