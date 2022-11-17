АВТОВАЗ получил заманчивое предложение от Ирана — журнал За рулем

АВТОВАЗ получил заманчивое предложение от Ирана

На российском автозаводе рассматривают варианты создания СП.

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АВТОВАЗ не исключает, что в России может быть создано совместное предприятие (СП) с Ираном. Во всяком случае, такое предложение российскому автопроизводителю поступило, и сейчас оно рассматривается, рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Он также добавил, что предложения компания получает не только от иранских предприятий.

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«Работаем со всеми конструктивными предложениями, которые поступают не только от Ирана, но от Индии, Китая и других стран по совместным проектам. Говорить о том, что мы сейчас находимся в какой-то реальной стадии запуска этих проектов, наверное, преждевременно, но мы отрабатываем каждое предложение», — отметил глава АВТОВАЗа.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ПРАЙМ

Фото: Unsplash, depositphotos.com

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