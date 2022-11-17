АВТОВАЗ получил заманчивое предложение от Ирана

На российском автозаводе рассматривают варианты создания СП.

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АВТОВАЗ не исключает, что в России может быть создано совместное предприятие (СП) с Ираном. Во всяком случае, такое предложение российскому автопроизводителю поступило, и сейчас оно рассматривается, рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Он также добавил, что предложения компания получает не только от иранских предприятий.

«Работаем со всеми конструктивными предложениями, которые поступают не только от Ирана, но от Индии, Китая и других стран по совместным проектам. Говорить о том, что мы сейчас находимся в какой-то реальной стадии запуска этих проектов, наверное, преждевременно, но мы отрабатываем каждое предложение», — отметил глава АВТОВАЗа.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ПРАЙМ

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