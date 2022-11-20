Наряду с любимыми всеми с детства ЛиАЗами, ЛАЗами и Икарусами в СССР существовало множество марок автобусов. Взять, скажем, Каунасский авторемонтный завод, образованный в 1948 году.
Изначально КАРЗ ремонтировал автобусы ГАЗ и ЗИС, но уже в 1949-м освоил сборку своей модели на шасси ЗИС-150 — КАРЗ-Л-1. Дальше был клон знаменитого ГЗА-651, выпускавшийся в Каунасе под именем КАГ-1. И да, к тому времени сам завод стал именоваться КАГ — уже не авторемонтный, а автобусный.
Первая по-настоящему самостоятельная разработка, КАГ-3 стала довольно успешной моделью и имела впоследствии массу модификаций. Но до наших дней дожило всего несколько образцов.
Или, к примеру, совсем другая история — автобусы «Челябинец»... И да, выглядит он именно так, как вы себе это представили! Смотрим!
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Бесплатный промокод от «За рулем»
Чтобы посетить церемонию награждения Гран-при «За рулем» на выставке автобусной техники BW Expo, нужно зарегистрироваться на сайте выставки. Регистрация платная, но с промокодом BUS20300 вы получите билет совершенно бесплатно.
Источник: Youtube / Auto Video
Фото: скриншот видео Youtube