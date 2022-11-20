Редкие советские автобусы — катались на таких? — журнал За рулем

Редкие советские автобусы — катались на таких?

Это уже второй выпуск по теме, так что собрались в нем настоящие раритеты…

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Автобусы из СССР — серийные и экспериментальные

Наряду с любимыми всеми с детства ЛиАЗами, ЛАЗами и Икарусами в СССР существовало множество марок автобусов. Взять, скажем, Каунасский авторемонтный завод, образованный в 1948 году.

Изначально КАРЗ ремонтировал автобусы ГАЗ и ЗИС, но уже в 1949-м освоил сборку своей модели на шасси ЗИС-150 — КАРЗ-Л-1. Дальше был клон знаменитого ГЗА-651, выпускавшийся в Каунасе под именем КАГ-1. И да, к тому времени сам завод стал именоваться КАГ — уже не авторемонтный, а автобусный.

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Первая по-настоящему самостоятельная разработка, КАГ-3 стала довольно успешной моделью и имела впоследствии массу модификаций. Но до наших дней дожило всего несколько образцов.

Или, к примеру, совсем другая история — автобусы «Челябинец»... И да, выглядит он именно так, как вы себе это представили! Смотрим!

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Источник: Youtube / Auto Video

Фото: скриншот видео Youtube

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