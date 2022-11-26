Найдена уникальная пленка: кадры смертельной аварии с актером Урбанским

Трагическая гибель артиста случилась во время съемок фильма «Директор» в 1965 году.

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В одном из служебных помещений «Мосфильма» во время внутренней инспекции была обнаружена пленка, содержащая документальную запись Евгения Урбанского на съемочной площадке.

Актеру в момент гибели в автокатастрофе было 33 года. Это случилось в ноябре 1965 года в Узбекистане на съемках фильма «Директор».

По сюжету автомобиль, в котором находились Урбанский и водитель-каскадер, должен был «прыгнуть» с бархана и обогнать колонну машин. Однако во время исполнения прыжка актер получил тяжелые травмы головы и умер в больнице.

«Мосфильм» отмечает, что эти кадры публикуются впервые.

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Источник: «Мосфильм»

Фото: скриншот видео Youtube/Мосфильм