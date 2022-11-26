Nissan Juke появился на деньгах

Он находится в самом центре купюры, вместо став альтернативой для всяких пирамид, орлов и профилей правителей.

Материалы по теме Tank 400 — каким будет внедорожник для России

Некоторые страны не имеют никакой тайной символики на своих деньгах, как, например. США, украсившие доллары пирамидами и другими интригующими рисунками. Не задумываются в этих странах и о случайной рекламе.

Присмотревшись к камбоджийской банкноте в 500 риелей, вы обнаружите, что на переднем плане на ней изображен кроссовер Nissan. Симпатичный Juke бодро едет по мосту к горизонту.

К слову, Nissan Juke пересекает мост через реку Меконг. Видите еще один автомобиль, едущий ему навстречу? Это еще один японский автомобиль, но не Nissan, а Toyota. Кажется, это модель Vios, которая тоже продается в Камбоджи.

Но на банкноте в 500 риелей японские автомобили красовались не всегда. Раньше на них изображались сцены, связанные с сельским хозяйством.

Материалы по теме В продаже появился новый внедорожник Toyota

Камбоджа — не единственная страна с интересными купюрами. Некоторые австралийские банкноты водонепроницаемы и настолько красочны, что их практически невозможно подделать. Южноафриканская валюта украшена изображениями пяти самых популярных животных страны, а на некоторых купюрах изображен Нельсон Мандела. Канадцы выбрали вертикально ориентированные купюры, а на купюрах Островов Кука есть изображение женщины и акулы из легенд о появлении страны. В России же главными героями купюр являются города.

Иранские машины уже в продаже. Первым стал седан Iran Khodro Tara, и вот какой у него ценник.

«За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: Nissan