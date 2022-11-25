В России бум на частные автомастерские. В чем причина?

Впрочем, и официальные дилеры пока серьезного оттока клиентов не наблюдают.

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В России растет популярность бизнеса, связанного с авторемонтом и сервисом. Это происходит на фоне увеличения спроса на услуги независимых станций техобслуживания (СТО), которые, например, все чаще выбирают клиенты страховщиков.

С начала года спрос на покупку автосервисов и автомастерских вырос в пять раз, а предложение таких объектов, в среднем, выросло вдвое.

Аналитики говорят, что бизнес становится выгодным в условиях спроса на услуги ремонта и отсутствие формальных ограничений на работу с запчастями, поставляемыми по схеме параллельного импорта. Готовый бизнес быстро окупаем — это еще одна причина высокого спроса. Кроме того, юридические лица и страховщики чаще обращаются в мультибрендовые СТО — в том числе из-за скорости ремонта.

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В 2022 году владельцы гарантийных автомобилей реже обращались к официальным дилерам: 77,3% против 87,1% в 2018 году. К помощи независимых СТО стали прибегать чаще: 11% и 6,8% соответственно.

А что официалы?

Поскольку у клиентов часто нет возможности поменять автомобиль, они стараются поддерживать тот, что есть, в рабочем состоянии. Поэтому в 2023 году и у официальных дилеров недостатка в клиентах не будет, считают на рынке.

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Источник: «Коммерсант»



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