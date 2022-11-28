Стекло на даст трещину: как защитить «лобовик» в морозы

Сохранность стекол — не только экономия, но и безопасность.

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Если ветровое стекло имеет различные сколы и трещины, то недалек тот час, когда потребуется его замена. А с наступлением холодов стекло и вовсе может лопнуть, образовав трещину от края до края. С таким «лобовиком» ездить уже нельзя.

Трещина может появиться из-за неравномерного прогревания салона. В морозы металл кузова и триплекс стекла по-разному отводят тепло. Поэтому, чтобы старое стекло не раскалывалось, необходимо прогревать его равномерно.

Для этого при холодном моторе надо включить сильный обдув стекла, чтобы равномерно распределить тепло по всей его поверхности и даже между слоями триплекса. По мере нагревания мотора будет нагреваться и печка, а вместе с ней и воздушный поток.

Но лучше всего перед зимним сезоном установить новое ветровое стекло взамен поврежденного. Целое стекло может выдержать любые температурные нагрузки без риска расколоться.

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Источник: АиФ

Фото: АГН «Москва»