Нам рассказали, за какие зимние шины может грозить штраф

За использование резины не по сезону пока штрафных санкций нет. Зато они есть за другие нарушения.

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За использование неправильной зимней резины вполне могут оштрафовать, рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Требования к резине, к рисунку протектора, его глубине и маркировке подробно описаны в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Так, нельзя устанавливать одновременно разные варианты шин, комбинировать шипованную и нешипованную резину. Нельзя использовать сильно изношенные покрышки. За это грозит штраф в 500 рублей по ст. 12.5 КоАП (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена).

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Что касается зимних шин, то, несмотря на то что штрафа за их неиспользование пока нет, безопаснее использовать в холодное время года именно их. Конечно, речь тут не о южных регионах, где свой алгоритм действий. Для всех же остальных, даже несмотря на переменчивость погоды, лучше поездить на шипах даже в отсутствие снега, чем в самый ответственный момент рисковать своей и чужой безопасностью, а также своим транспортом, убежден эксперт.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

