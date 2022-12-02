Hyundai Santa Fe 5-го поколения станет «квадратнее»

Автомобили в камуфляже уже вовсю тестируют в Германии и Европе.

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Даже несмотря на то, что этот Santa Fe полностью в камуфляже, он выглядит как корейская версия Land Rover Defender, отмечает издание KCB. Корейский производитель решил выпустить новое поколение, потому что продажи текущей модели оказались не такими успешными, как ожидалось, и даже Kia Sorento продается лучше, чем Santa Fe.

Поэтому при разработке нового поколения особое внимание решили уделить именно дизайну, полагая, что это даст кроссоверу необходимый рост продаж.

Уже понятно, что автомобиль увеличится в размерах и станет более квадратным по сравнению с текущей версией Santa Fe. Фары, скорее всего, получат прямоугольную форму с рисунком в форме H в светодиодных ДХО. Предполагается, что похожий рисунок будет и в задних фонарях.

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До выпуска Sorento четвертого поколения (под кодовым названием MQ4) Santa Fe был кроссовером номер один в Южной Корее.

Santa Fe стал первым внедорожником, разработанным Hyundai Motor Company.

Дебют новинки ожидается в августе 2023 года, как модель 2024 года.

Источник, фото: KCB