Hyundai Santa Fe 5-го поколения станет «квадратнее» — журнал За рулем

Hyundai Santa Fe 5-го поколения станет «квадратнее»

Автомобили в камуфляже уже вовсю тестируют в Германии и Европе.

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Даже несмотря на то, что этот Santa Fe полностью в камуфляже, он выглядит как корейская версия Land Rover Defender, отмечает издание KCB. Корейский производитель решил выпустить новое поколение, потому что продажи текущей модели оказались не такими успешными, как ожидалось, и даже Kia Sorento продается лучше, чем Santa Fe.

Поэтому при разработке нового поколения особое внимание решили уделить именно дизайну, полагая, что это даст кроссоверу необходимый рост продаж.

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Hyundai Santa Fe 5-го поколения станет «квадратнее»

Уже понятно, что автомобиль увеличится в размерах и станет более квадратным по сравнению с текущей версией Santa Fe. Фары, скорее всего, получат прямоугольную форму с рисунком в форме H в светодиодных ДХО. Предполагается, что похожий рисунок будет и в задних фонарях.

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До выпуска Sorento четвертого поколения (под кодовым названием MQ4) Santa Fe был кроссовером номер один в Южной Корее.

Santa Fe стал первым внедорожником, разработанным Hyundai Motor Company.

Дебют новинки ожидается в августе 2023 года, как модель 2024 года.

Hyundai Santa Fe 5-го поколения станет «квадратнее»

Источник, фото: KCB

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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

Hyundai 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.

Недостатки:

Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.

Комментарий:

Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мас...

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