Как правильно настроить автозапуск, чтобы машина с утра точно завелась

Эксперт советует ориентироваться на температуру «за бортом».

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Если сигнализация машины оснащена функцией автозапуска, то даже в самые морозные дни шансов завестись и уехать с утра у обладателей таких авто намного больше, чем у тех, кто такими «благами цивилизации» не обладает.

Но важно научиться правильно запрограммировать автозапуск.

Чтобы прогрев проходил в нужном режиме и без приключений, запуск двигателя нужно проводить раз в 2–3 часа на 15–20 минут, не чаще. Это оптимальное время как по расходу топлива, так и по техническому ресурсу.

Следует учесть, что датчик температуры находится в салоне, который остывает быстрее разогретого двигателя. Настраивают датчик зачастую как раз по температуре салона. Если выставили показатель —20 ℃, когда за бортом будет —30 ℃, автозапуск станет необоснованно раскручивать двигатель едва ли не каждый час.

Самый верный способ — ориентироваться на прогноз погоды.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: АиФ