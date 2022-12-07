Всё больше ввезенных по серой схеме машин подключают к «экстренной кнопке» — журнал За рулем

Всё больше ввезенных по серой схеме машин подключают к «экстренной кнопке»

Речь об автомобилях, ввезенных по параллельному импорту, который постепенно набирает обороты.

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Ладам вернули ЭРА-ГЛОНАСС

В системе ЭРА-ГЛОНАСС фиксируют рост подключений к системе экстренного реагирования автомобилей, ввозимых в Россию в рамках параллельного импорта.

Все ввозимые из-за границы автомобили должны оснащаться кнопками SOS, которые подключаются к системе ЭРА-ГЛОНАСС. До 1 октября на это правило вводилось послабление для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, теперь его сняли. Для частных лиц послабление действует до 1 февраля 2023 года, потом кнопка экстренного вызова вновь станет обязательной.

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В первые дни декабря, в среднем, ежедневно 200 машин проходит идентификацию в системе. По сравнению с октябрем и ноябрем в декабре (хотя месяц только начался) динамика выросла в 7 раз.

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На автомобили российской сборки возвращается ЭРА-ГЛОНАСС

Начиная с 1 октября, с момента возвращения порядка, к госинформсистеме уже подключено более 2 тысяч автомобилей, ввезенных в Россию в рамках параллельного импорта. В феврале будущего года ожидается дальнейший приток — опрос импортеров и дилеров показал, что ожидается увеличение установки устройств вызова экстренных оперативных служб на ввозимые машины в рамках параллельного импорта до 5 тысяч единиц в месяц.

Сейчас к системе экстренного реагирования подключено более 9,1 млн автомобилей.

Источник: АО «ГЛОНАСС»/пресс-релиз

Фото: Depositphotos

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