Всё больше ввезенных по серой схеме машин подключают к «экстренной кнопке»

В системе ЭРА-ГЛОНАСС фиксируют рост подключений к системе экстренного реагирования автомобилей, ввозимых в Россию в рамках параллельного импорта.
Все ввозимые из-за границы автомобили должны оснащаться кнопками SOS, которые подключаются к системе ЭРА-ГЛОНАСС. До 1 октября на это правило вводилось послабление для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, теперь его сняли. Для частных лиц послабление действует до 1 февраля 2023 года, потом кнопка экстренного вызова вновь станет обязательной.
В первые дни декабря, в среднем, ежедневно 200 машин проходит идентификацию в системе. По сравнению с октябрем и ноябрем в декабре (хотя месяц только начался) динамика выросла в 7 раз.
Начиная с 1 октября, с момента возвращения порядка, к госинформсистеме уже подключено более 2 тысяч автомобилей, ввезенных в Россию в рамках параллельного импорта. В феврале будущего года ожидается дальнейший приток — опрос импортеров и дилеров показал, что ожидается увеличение установки устройств вызова экстренных оперативных служб на ввозимые машины в рамках параллельного импорта до 5 тысяч единиц в месяц.
Сейчас к системе экстренного реагирования подключено более 9,1 млн автомобилей.
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Источник: АО «ГЛОНАСС»/пресс-релиз
Фото: Depositphotos
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