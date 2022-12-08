БМП-3 получили новую защиту — видео испытаний — журнал За рулем

БМП-3 получили новую защиту — видео испытаний

Эти блоки динамической защиты способны противостоять ручному противотанковому гранатомету (РПГ-7).

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В новом видео Концерн «Калашников» показал испытания системы динамической защиты с маркировкой 4С24. Эта защита предназначена для БМП-3.

Во время испытаний огонь велся из РПГ-7 с применением кумулятивного выстрела ПГ-7ВС с расстояния 30 метров. Этот снаряд пробивает броню толщиной 40 см и более.

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Бронепластина, поверх которой закрепили блок 4С24, так и не была пробита. Защита отбросила кумулятивную струю, а сталь была пробита лишь на полсантиметра.

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Динамическая защита 4С24 имеет небольшую массу за счет того, что в ней не так много взрывчатого вещества, как в прочих защитах. Сами блоки очень тонкие. По всем ключевым параметрам защита 4С24 оказалась в разы лучше, чем защита предыдущего поколения. Кроме того, благодаря снижению массы она меньше влияет на характеристики боевой машины пехоты.

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Фото, видео: Концерн «Калашников»

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