Эти блоки динамической защиты способны противостоять ручному противотанковому гранатомету (РПГ-7).

Материалы по теме Бронированный поезд Армии России — что о нем известно

В новом видео Концерн «Калашников» показал испытания системы динамической защиты с маркировкой 4С24. Эта защита предназначена для БМП-3.

Во время испытаний огонь велся из РПГ-7 с применением кумулятивного выстрела ПГ-7ВС с расстояния 30 метров. Этот снаряд пробивает броню толщиной 40 см и более.

Бронепластина, поверх которой закрепили блок 4С24, так и не была пробита. Защита отбросила кумулятивную струю, а сталь была пробита лишь на полсантиметра.

Материалы по теме Для армейского спецназа создали особый багги

Динамическая защита 4С24 имеет небольшую массу за счет того, что в ней не так много взрывчатого вещества, как в прочих защитах. Сами блоки очень тонкие. По всем ключевым параметрам защита 4С24 оказалась в разы лучше, чем защита предыдущего поколения. Кроме того, благодаря снижению массы она меньше влияет на характеристики боевой машины пехоты.

Назван самый эффективный автомобиль СВО — он же считается самым защищенным бронеавтомобилем России.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото, видео: Концерн «Калашников»