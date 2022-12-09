Дорожные войны: мужчина избил девушку из-за места на парковке — журнал За рулем

Дорожные войны: мужчина избил девушку из-за места на парковке

Конфликт произошел в самом центре Тулы.

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Крупному мужчине не составило никакого труда справиться с хрупкой женщиной-водителем, которая, по его мнению, незаконно встала на удерживаемое им для другого автомобиля место.

Инцидент произошел на одной из центральных улиц Тулы.

На кадрах с видеокамеры видно, как мужчина с портфелем загораживал въезд на свободное место, где водитель автомобиля пыталась припарковаться. В конечном итоге машине удалось встать на парковку, а когда женщина вышла из-за руля, мужчина подошел к ней и сорвал шапку.

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В ответ женщина его ударила, а он набросился на нее и начал бить головой об автомобиль. В машине при этом находился ребенок.

В ситуацию вмешался прохожий, которому удалось погасить конфликт. Пострадавшая обратилась в больницу, где проходит обследование в нейрохирургическом отделении.

По факту нанесения побоев местная полиция возбудила административное дело.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Вести Тула

Фото: скриншот видео VK

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