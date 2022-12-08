Назван кроссовер, который можно продать дороже, чем купили

Модель кажется непопулярной, но на вторичном рынке она «улетает» быстро и задорого.

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Не секрет, что есть автомобили, перепродать которые очень легко. Есть и такие, за которые можно получить больше денег, чем потратил. Главный их секрет — уникальные характеристики и ограниченное предложение на рынке.

Одна из таких машин — Suzuki Jimny, указывает эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев. Эти внедорожники третьего поколения (2012–2015 годов выпуска) с пробегами до 100 тысяч км сегодня продаются по цене миллион-полтора.

Да, это не кроссовер, а рамный внедорожник — отличная альтернатива трехдверным Нивам. Салон рассчитан на четырех людей, багажник скромный… Зато у машины короткая база и честный полный привод.

Владеть Jimny необременительно. У машины 1,3-литровый мотор мощностью всего 85 л.с. — неприхотливый и ремонтопригодный. А главное — надежный. Можно выбрать версию с неубиваемой механикой или с очень надежным 4-ступенчатым автоматом Aisin.

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У японцев получилась очень экономичная, неприхотливая, но комфортная машина, внедорожные качества которой впечатляют. Если сравнивать с Нивой, то и коррозии Jimny боится меньше, и надежность его выше.

Ценят Suzuki Jimny, в первую очередь, за внедорожные качества. На рынке немало потрепанных именно бездорожьем экземпляров, но даже они не застаиваются в ожидании новых владельцев. Надо лишь перебрать подвеску и механизмы полного привода, чтобы автомобиль снова был как новый.

О других ликвидных полноприводных автомобилях читайте в статье Сергея Зиновьева «5 компактных кроссоверов, которые улетают на вторичке».

Фото: Suzuki