Назван кроссовер, который можно продать дороже, чем купили — журнал За рулем

Назван кроссовер, который можно продать дороже, чем купили

Модель кажется непопулярной, но на вторичном рынке она «улетает» быстро и задорого.

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Как сдержать цены на новые автомобили

Не секрет, что есть автомобили, перепродать которые очень легко. Есть и такие, за которые можно получить больше денег, чем потратил. Главный их секрет — уникальные характеристики и ограниченное предложение на рынке.

Одна из таких машин — Suzuki Jimny, указывает эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев. Эти внедорожники третьего поколения (2012–2015 годов выпуска) с пробегами до 100 тысяч км сегодня продаются по цене миллион-полтора.

Назван кроссовер, который можно продать дороже, чем купили

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Да, это не кроссовер, а рамный внедорожник — отличная альтернатива трехдверным Нивам. Салон рассчитан на четырех людей, багажник скромный… Зато у машины короткая база и честный полный привод.

Назван кроссовер, который можно продать дороже, чем купили

Владеть Jimny необременительно. У машины 1,3-литровый мотор мощностью всего 85 л.с. — неприхотливый и ремонтопригодный. А главное — надежный. Можно выбрать версию с неубиваемой механикой или с очень надежным 4-ступенчатым автоматом Aisin.

Назван кроссовер, который можно продать дороже, чем купили

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У японцев получилась очень экономичная, неприхотливая, но комфортная машина, внедорожные качества которой впечатляют. Если сравнивать с Нивой, то и коррозии Jimny боится меньше, и надежность его выше.

Ценят Suzuki Jimny, в первую очередь, за внедорожные качества. На рынке немало потрепанных именно бездорожьем экземпляров, но даже они не застаиваются в ожидании новых владельцев. Надо лишь перебрать подвеску и механизмы полного привода, чтобы автомобиль снова был как новый.

О других ликвидных полноприводных автомобилях читайте в статье Сергея Зиновьева «5 компактных кроссоверов, которые улетают на вторичке».

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Фото: Suzuki

Назван кроссовер, который можно продать дороже, чем купили

Модель кажется непопулярной, но на вторичном рынке она «улетает» быстро и задорого.

Назван кроссовер, который можно продать дороже, чем купили — фото 1376417Назван кроссовер, который можно продать дороже, чем купили — фото 1376416Назван кроссовер, который можно продать дороже, чем купили — фото 1376418Назван кроссовер, который можно продать дороже, чем купили
Назван кроссовер, который можно продать дороже, чем купили

Модель кажется непопулярной, но на вторичном рынке она «улетает» быстро и задорого.

Назван кроссовер, который можно продать дороже, чем купили — фото 1376418Назван кроссовер, который можно продать дороже, чем купили — фото 1376416Назван кроссовер, который можно продать дороже, чем купили — фото 1376417Назван кроссовер, который можно продать дороже, чем купили
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

Suzuki 2011 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В комментарии

Недостатки:

В комментарии

Комментарий:

Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с  бака. Если качать колеса по табличке на двери — стошнит межд...

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