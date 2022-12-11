Из-за заглючившего круиз-контроля автомобиль 5 часов катал водителя со скоростью 100 км/ч

На такой скорости плененному водителю пришлось проехать 500 километров.

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Вечером 2 декабря у Haval H6 в Чанше (провинция Хунань, Китай) во время движения одновременно заглючил круиз-контроль и отказали тормоза, в результате чего автомобиль отказался снижать скорость с заданных 100 км/ч.

При этом водитель Луо вел машину своего родственника г-на Цюаня, а дорожной полиции пришлось организовать сопровождение из нескольких полицейских машин, чтобы не случилось ДТП при съезде со скоростной магистрали.

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Полицейские даже связались с инженерами автомобильной компании, чтобы попробовать утихомирить вырвавшийся из-под контроля автомобиль, но потерпели неудачу. В итоге машина проехала 500 километров на высокой скорости и остановилась только тогда, когда закончилось топливо.

Луо расплакался от избытка чувств, ведь все завершилось благополучно. После инцидента автовладелец отправил автомобиль в дилерский центр, и уже там будут расследовать конкретные причины отказа круиз-контроля автомобиля.

Источник: autohome.com.cn

Фото: Depositphotos