Правильно такая техника называется сноубайк, но именно в этом есть парочка очень важных нюансов.

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Обычно сноубайки получают из эндуро или кроссового мотоцикла — путем замены переднего колеса на лыжу, а ведущего заднего — на гусеничный модуль. Есть как изящные фабричные решения, так и суровые самоделки. Все бы ничего, да минусов у такого транспорта предостаточно: большая длина (сложность при транспортировке), низкая маневренность и большой вес (около 150–170 кг).

Снегирь 2500 очень похож на обычные сноубайки, но у него все по-другому. Первая особенность в том, что трак у него не «присовокуплен» сзади, а как бы вдвинут в габариты байка, почти касаясь задней законцовки лыжи. Это стало возможным потому, что Снегирь не переделан из обычного мотоцикла, а сразу спроектирован как снегоцикл.

Кроме того, сделать его столь компактным (и легким — около 120 кг) помогла вторая особенность — его электрическая природа. Да, это электричка! Движок в номинале развивает всего несколько л.с., но в пике получается существенно больше. Батареи хватит на 1,5–2 часа обычного катания и 40 минут в спортивном режиме.

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Видео: YouTube / #ЧУДОТЕХНИКИ

Фото: Скриншот видео YouTube