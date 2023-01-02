Чудовищный ЗИЛ 10х10: он поехал! (видео)

По сути, замысел довольно прост — удлинить раму и подкатить под получившийся «хвост» еще одну ведущую тележку из двух ведущих мостов.
Но как это может сказаться на практическом использовании: что будет с внедорожной геометрией, как машина будет поворачивать и разворачиваться, не улетит ли в бесконечность расход топлива?
С последним вопросом и у стандартного ЗИЛа «все хорошо», поэтому особого внимания этому аспекту создатели пока не уделяют. А вот маневрированию на бездорожье отдана большая часть экранного времени. Впрочем, видео развивается неторопливо: поначалу решаются последние конструктивные нюансы, а уж затем «многоножка» отправляется шокировать местное население. И это явно не последняя серия!
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Видео: Youtube / Custom Truck
Фото: скриншот видео Youtube