Чудовищный ЗИЛ 10х10: он поехал! (видео) — журнал За рулем

Чудовищный ЗИЛ 10х10: он поехал! (видео)

Умельцы из Белоруссии создали эффектное транспортное средство — десятиколесный грузовик, построенный на базе ЗИЛ-131.

Материалы по теме
Стало известно, какие авто будут собирать на заводе Nissan в Петербурге

По сути, замысел довольно прост — удлинить раму и подкатить под получившийся «хвост» еще одну ведущую тележку из двух ведущих мостов.

Но как это может сказаться на практическом использовании: что будет с внедорожной геометрией, как машина будет поворачивать и разворачиваться, не улетит ли в бесконечность расход топлива?

С последним вопросом и у стандартного ЗИЛа «все хорошо», поэтому особого внимания этому аспекту создатели пока не уделяют. А вот маневрированию на бездорожье отдана большая часть экранного времени. Впрочем, видео развивается неторопливо: поначалу решаются последние конструктивные нюансы, а уж затем «многоножка» отправляется шокировать местное население. И это явно не последняя серия!

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?


  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Видео: Youtube / Custom Truck

Фото: скриншот видео Youtube

Наше новое видео
Москвич 3, другая Гранта, необычные Лады: топ-3 видео «За рулем» 2022 года
Параллельный импорт работает: тестируем Ford Bronco
Saipa Shahin из Ирана — новый конкурент Гранты?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров772
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: