Мусоровозы российской марки уже обслуживают дворы Подмосковья

Спецтехника для сбора и транспортировки отходов изготовлена на базе шасси КАМАЗ Компас.

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Мусоровозы на базе шасси Компас-12 отвечают всем современным экологическим стандартам по сбору и транспортировке отходов. Надстройка шасси имеет полезный объем кузова 8 куб. м, а объем загрузочного бункера составляет 1,2 куб. м.

Автомобили предназначены для работы в различных условиях, а полная масса до 12 т позволяет использовать их без оглядки на систему «Платон».

Небольшой радиус разворота дает возможность использовать автомобили в пригороде и непосредственно в городской черте. Мусоровоз оснащен экономичным дизельным мотором объемом 3,8 л и 6-ступенчатой МКП.

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Компас — это новое семейство среднетоннажных автомобилей, которые КАМАЗ представил в начале этого года. Грузовая техника с колесной формулой 4х2 стала продуктом нового для компании сегмента. За 2022 год произведено свыше 1 тыс. машин этой линейки.

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Источник: пресс-релиз КАМАЗа



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