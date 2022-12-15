Мусоровозы российской марки уже обслуживают дворы Подмосковья

Мусоровозы на базе шасси Компас-12 отвечают всем современным экологическим стандартам по сбору и транспортировке отходов. Надстройка шасси имеет полезный объем кузова 8 куб. м, а объем загрузочного бункера составляет 1,2 куб. м.
Автомобили предназначены для работы в различных условиях, а полная масса до 12 т позволяет использовать их без оглядки на систему «Платон».
Небольшой радиус разворота дает возможность использовать автомобили в пригороде и непосредственно в городской черте. Мусоровоз оснащен экономичным дизельным мотором объемом 3,8 л и 6-ступенчатой МКП.
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Компас — это новое семейство среднетоннажных автомобилей, которые КАМАЗ представил в начале этого года. Грузовая техника с колесной формулой 4х2 стала продуктом нового для компании сегмента. За 2022 год произведено свыше 1 тыс. машин этой линейки.
- КАМАЗ устроил новогоднюю распродажу.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: пресс-релиз КАМАЗа
Фото: Depositphotos
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