Бюджетные седаны Volkswagen Bora уже в России: за сколько можно купить?

Ранее эти автомобили на российском рынке не были представлены.

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На одном из классифайдов и на сайте крупного дилера появились объявления о продаже седанов Volkswagen Bora. В наличии сейчас более 200 таких машин, и предлагаются они по цене от 2,5 млн рублей — зависит от продавца.

Volkswagen Bora можно купить в автосалоне в Санкт-Петербурге за 2,65 млн. В Москве их же предлагают по 2,49–2,59 млн рублей.

Сообщается, что все машины новые, растаможенные и с готовым электронным ПТС.

Ввезенные седаны предлагаются с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 л.с. в комплектации с 6-ступенчатым автоматом или же с турбомотором 1.4 мощностью 150 л.с. и с 7-ступенчатым роботом.

Продаваемые автомобили представлены в комплектации Elite.

Volkswagen Bora четвертого поколения выпускается китайским совместным предприятием FAW-Volkswagen в качестве аналога модели Jetta для местного рынка.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Автоновости дня

Фото: auto.ru/avilon_volkswagen_moskva/