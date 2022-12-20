Вопреки ожиданиям: АВТОВАЗ по итогам года рассчитывает получить прибыль

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что компания рассчитывает завершить 2022 год с небольшой прибылью. При этом прогнозные показатели по прибыли он не озвучил, отметив, что в этом году автозавод произведет 220 тыс. автомобилей.
«Конечно, это меньше, чем в прошлом году, но в апреле прогнозы были гораздо более пессимистичные: что конвейер будет остановлен почти на год, а убытки АВТОВАЗа составят 30 млрд руб. Но мы в итоге работаем шесть дней в неделю и заработаем на конец года пускай и небольшую, но все-таки определенную прибыль», — уточнил глава АВТОВАЗа.
Максим Соколов подтвердил, что в следующем году АВТОВАЗ планирует выпустить более 400 тыс. машин и расширить производственные мощности. Автоконцерн рассчитывает сохранить свою долю на российском авторынке в 40%.
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Источник: Россия 24
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