Стало известно, когда АВТОВАЗ запустит производство на заводе Nissan

Об этом заявил глава АВТОВАЗа Максим Соколов — по его мнению, унификация производственных процессов, а также единые стандарты безопасности, логистики, управления коллективом на заводах Nissan и АВТОВАЗ дают возможность быстро запустить конвейер в Санкт-Петербурге.
«Мы планируем это сделать уже во второй половине следующего года», — сказал Максим Соколов.
Также он отметил, что переговоры с партнером, предусматривающие поставку машинокомплектов для сборки автомобилей на заводе Nissan, планируется завершить в январе-феврале 2023 года. Правда, ни партнер, ни модели, планирующиеся к выпуску, пока не раскрываются.
По предварительной информации, это будут китайские машины.
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Источник: ТАСС
Фото: АВТОВАЗ, Nissan