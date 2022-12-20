Стало известно, когда АВТОВАЗ запустит производство на заводе Nissan — журнал За рулем

Стало известно, когда АВТОВАЗ запустит производство на заводе Nissan

Этому поспособствует унификация, заложенная в пору сотрудничества c Renault Group.

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Об этом заявил глава АВТОВАЗа Максим Соколов — по его мнению, унификация производственных процессов, а также единые стандарты безопасности, логистики, управления коллективом на заводах Nissan и АВТОВАЗ дают возможность быстро запустить конвейер в Санкт-Петербурге.

«Мы планируем это сделать уже во второй половине следующего года», — сказал Максим Соколов.

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Также он отметил, что переговоры с партнером, предусматривающие поставку машинокомплектов для сборки автомобилей на заводе Nissan, планируется завершить в январе-феврале 2023 года. Правда, ни партнер, ни модели, планирующиеся к выпуску, пока не раскрываются.

По предварительной информации, это будут китайские машины.

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Источник: ТАСС

Фото: АВТОВАЗ, Nissan

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