Лучший китайский автомобиль уже в России: за сколько его можно купить

Почетное звание лучшего автомобиля 2022 года национальной премии Xuanyuan Award в Китае получил кроссовер Li Auto L9.
Голосование экспертов происходит открыто, и все они единогласно присудили победу гибридному L9.
Буквально на днях предложения о продаже лучшего китайского кроссовера появились в России. Привезти его из Поднебесной предлагают по цене от 5,9 млн до 6,5 млн рублей в зависимости от комплектации.
Полноприводный L9 имеет длину кузова 5218 мм, ширину 1998 мм и высоту 1800 мм. В состав гибридной установки, которой оснащен кроссовер, входит турбированный 1,5-литровый мотор мощностью 154 л. с, который нужен для зарядки тягового аккумулятора. На авто также установлена тяговая батарея емкостью 44,5 кВт.ч. Ее хватит на 215 км пробега, а в гибридном варианте максимальная дальность поездки — 1315 км.
Главной особенностью кроссовера является целый набор современных электронных датчиков.
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Источник: Китайские автомобили