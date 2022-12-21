Лучший китайский автомобиль уже в России: за сколько его можно купить — журнал За рулем

Лучший китайский автомобиль уже в России: за сколько его можно купить

В конкурсе «Автомобиль года» он обошел 86 моделей. Эксперты в оценках были единодушны.

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Почетное звание лучшего автомобиля 2022 года национальной премии Xuanyuan Award в Китае получил кроссовер Li Auto L9.

Голосование экспертов происходит открыто, и все они единогласно присудили победу гибридному L9.

Буквально на днях предложения о продаже лучшего китайского кроссовера появились в России. Привезти его из Поднебесной предлагают по цене от 5,9 млн до 6,5 млн рублей в зависимости от комплектации.

Лучший китайский автомобиль уже в России: за сколько его можно купить

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Полноприводный L9 имеет длину кузова 5218 мм, ширину 1998 мм и высоту 1800 мм. В состав гибридной установки, которой оснащен кроссовер, входит турбированный 1,5-литровый мотор мощностью 154 л. с, который нужен для зарядки тягового аккумулятора. На авто также установлена тяговая батарея емкостью 44,5 кВт.ч. Ее хватит на 215 км пробега, а в гибридном варианте максимальная дальность поездки — 1315 км.

Главной особенностью кроссовера является целый набор современных электронных датчиков.

Лучший китайский автомобиль уже в России: за сколько его можно купить

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Источник: Китайские автомобили

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