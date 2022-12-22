Сотрудников бывшего завода Nissan в Петербурге пообещали не увольнять — журнал За рулем

Сотрудников бывшего завода Nissan в Петербурге пообещали не увольнять

На автозаводе начнут выпускать автомобили под брендом Lada.

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Трудовой коллектив бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге не планируется сокращать или увольнять, заявил губернатор Александр Беглов.

Рабочие будут задействованы в новых проектах, которые уже в 2023 году начнет реализовывать АВТОВАЗ.

«Мы договаривались вместе с Минпромторгом, АВТОВАЗом о защите интересов трудового коллектива. Те социальные гарантии, которые присутствовали на этом предприятии, они будут полностью соблюдены. Для нас очень важно, что две тысячи рабочих мест будут полностью сохранены», — сказал губернатор.

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Ранее было объявлено, что АВТОВАЗ во второй половине 2023 году осуществит перезапуск производства на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Там будут выпускать китайские автомобили, но под брендом Lada.

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Источник: ТАСС

Фото: Nissan

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