Из-за чего китайские авто стали популярны? Эти цифры вас удивят

В Сети появилась любопытная инфографика, составленная Национальным агентством промышленной информации. Она иллюстрирует рынок новых легковых автомобилей в России по стране происхождения марки.
По этим данным, Китай — единственная страна, производители из которой увеличили продажи в России в 2022 году. Но важно заметить, что увеличение это совсем небольшое — фактически, продажи «китайцев» сохранили свои масштабы. А вот все остальные производители сильно просели: так, отечественные марки снизили продажи на 50,3% за 10 месяцев.
Именно через это КНР смогла увеличить свою долю рынка новых легковушек в России. Впрочем, доля российских производителей тоже немного выросла, несмотря на сокращение продаж, — остальные «сократились» гораздо существеннее.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
Источник: НАПИ