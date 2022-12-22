Из-за чего китайские авто стали популярны? Эти цифры вас удивят — журнал За рулем

Из-за чего китайские авто стали популярны? Эти цифры вас удивят

Кажется, китайские автомобили скоро заполонят и интернет-пространство, и улицы наших городов. Но у этой популярности есть очень простое объяснение.

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В Сети появилась любопытная инфографика, составленная Национальным агентством промышленной информации. Она иллюстрирует рынок новых легковых автомобилей в России по стране происхождения марки.

По этим данным, Китай — единственная страна, производители из которой увеличили продажи в России в 2022 году. Но важно заметить, что увеличение это совсем небольшое — фактически, продажи «китайцев» сохранили свои масштабы. А вот все остальные производители сильно просели: так, отечественные марки снизили продажи на 50,3% за 10 месяцев.

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Именно через это КНР смогла увеличить свою долю рынка новых легковушек в России. Впрочем, доля российских производителей тоже немного выросла, несмотря на сокращение продаж, — остальные «сократились» гораздо существеннее.

Из-за чего китайские авто стали популярны? Эти цифры вас удивят

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Источник: НАПИ

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