Рестайлинговая Lada Vesta Sport: вот как она выглядит

Компания Lada Sport (спортподразделение АВТОВАЗа) собрала тестовый прототип обновленной Lada Vesta Sport. Серийное производство таких машин начнется после рестарта выпуска основной модели — это должно произойти в первой половине 2023 года.
У спортивной версии Vesta раздвоенный выхлоп, переработанный двигатель и другая ходовая. Оставшиеся стандартными бамперы при запуске в серию могут быть заменены.
Если судить по опубликованным в Сети фотографиям, то внешне рестайлинговая Vesta Sport изменится так же, как и ее стандартная версия, в частности, появятся зауженные светодиодные фары и фонари. Что будет в салоне — пока не известно.
Что касается двигателя, то у Lada Vesta Sport будет 1,8-литровый «атмосферник» мощностью 145 л. с.
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Источник: Avtograd news
Фото: vk.com/Avtograd news — активную https://vk.com/club188649544