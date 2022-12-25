Известный корейский бренд получит новое название

Марка SsangYong перестанет существовать, но не совсем… А может быть, совсем не перестанет!

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Дело в том, что новый владелец южнокорейской компании SsangYong Motor решил заменить автомобильный бренд SsangYong на нечто новое. Переименование объясняется тем, что, несмотря на обширную целевую аудиторию, у прежней марки был «довольно болезненный период».

Напомним, в ноябре компания избежала банкротства и была куплена производителем стали и химикатов концерном KG Group.

Вопрос о названии бренда будет решаться на собрании акционеров. Само новое имя, которое может получить SsangYong, уже известно: возможно, скоро мир увидит автомобили марки KG Mobility.

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Источник: Российская газета