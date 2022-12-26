Новая книга об автомобилях малого класса: от автора «За рулем» — журнал За рулем

Новая книга об автомобилях малого класса: от автора «За рулем»

Это первый том полной истории легковых автомобилей России и СССР — с 1896 года до наших дней.

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Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общее

Вышла в свет очередная книга признанных специалистов по истории отечественного автомобилестроения, авторов ряда известных любителям автомобильной истории изданий Сергея Канунникова (автор «За рулем») и Максима Шелепенкова.

Это первый том полной истории легковых автомобилей России и СССР — с 1896 года до наших дней. Здесь собраны все машины особо малого класса: от мотоколясок Серпуховского завода до Запорожца и Таврии.

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Новая книга об автомобилях малого класса: от автора «За рулем»

Комментирует автор книги,

обозреватель «За рулем» Сергей Канунников:

Новая книга об автомобилях малого класса: от автора «За рулем»

— В этой книге представлен огромный мир автомобилей.

Много опытных образцов, серийные модели и модификации, а также все опытные (даже единичные) экземпляры плюс отдельные модели самоделок и гоночных машин.

Скажу несколько слов и о втором томе, который только готовится к печати. В нем мы с коллегой расскажем обо всех моделях, построенных на агрегатах Москвича.

Это машины Ижевского автозавода и АЗЛК, марка «Автокам», гоночные автомобили и т.д.

***

В книге «Полная история автомобилей России и СССР. Легковые автомобили, мотоколяски и особо малый класс» 576 страниц и более 1300 черно-белых и цветных фотографий. Приведены подробные технические характеристики моделей, статистика производства и экспорта.

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Тираж у издания небольшой, интерес к книге огромен, поэтому с покупкой советуем поторопиться. Желающие приобрести книгу могут обратиться к автору по почте: [email protected]

Фото: «За рулем»

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