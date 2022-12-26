Гранта будет ездить сама — журнал За рулем

Гранта будет ездить сама

На основе бестселлера АВТОВАЗа создают беспилотный автомобиль.

Материалы по теме
Хитрость опытных водителей, чтобы стекло не обмерзало

Прототип сделан из учебной Гранты. Установлен модифицированный электроусилитель с блоком управления, приводы управления коробкой передач и педалями.

Целью проекта ресурсного центра робототехники ДГТУ и научно-исследовательской лаборатории «Интеллектуальные электрические сельскохозяйственные машины и комплексы» (НИЛ «ИЭСМиК») является четвертый уровень автономности по SAE, причем в результате минимальных модификаций серийного автомобиля.

Наработки могут пригодиться в автомобильных системах безопасности, а также в учебных автомобилях и транспорте для людей с ограниченными возможностями.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

Первичные испытания уже были проведены в Нижнем Новгороде, а ближайшая перспектива — подписание договора о сотрудничестве с АВТОВАЗом.

Гранта будет ездить сама

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Источник: OSNMedia

Фото: АГН «Москва», АВТОВАЗ, ДГТУ

Наше новое видео
Почему я выбираю подержанную Весту, а не новую Гранту: 5 аргументов
Первый тест китайского Dongfeng EC35 (видео)
Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров220
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: