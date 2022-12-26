Гранта будет ездить сама

Прототип сделан из учебной Гранты. Установлен модифицированный электроусилитель с блоком управления, приводы управления коробкой передач и педалями.
Целью проекта ресурсного центра робототехники ДГТУ и научно-исследовательской лаборатории «Интеллектуальные электрические сельскохозяйственные машины и комплексы» (НИЛ «ИЭСМиК») является четвертый уровень автономности по SAE, причем в результате минимальных модификаций серийного автомобиля.
Наработки могут пригодиться в автомобильных системах безопасности, а также в учебных автомобилях и транспорте для людей с ограниченными возможностями.
Первичные испытания уже были проведены в Нижнем Новгороде, а ближайшая перспектива — подписание договора о сотрудничестве с АВТОВАЗом.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
Источник: OSNMedia
Фото: АГН «Москва», АВТОВАЗ, ДГТУ