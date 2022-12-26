Гранта будет ездить сама

На основе бестселлера АВТОВАЗа создают беспилотный автомобиль.

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Прототип сделан из учебной Гранты. Установлен модифицированный электроусилитель с блоком управления, приводы управления коробкой передач и педалями.

Целью проекта ресурсного центра робототехники ДГТУ и научно-исследовательской лаборатории «Интеллектуальные электрические сельскохозяйственные машины и комплексы» (НИЛ «ИЭСМиК») является четвертый уровень автономности по SAE, причем в результате минимальных модификаций серийного автомобиля.

Наработки могут пригодиться в автомобильных системах безопасности, а также в учебных автомобилях и транспорте для людей с ограниченными возможностями.

Первичные испытания уже были проведены в Нижнем Новгороде, а ближайшая перспектива — подписание договора о сотрудничестве с АВТОВАЗом.

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Источник: OSNMedia

Фото: АГН «Москва», АВТОВАЗ, ДГТУ