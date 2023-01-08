Редкую Победу-кабриолет восстановили до состояния новой машины

Там-то она и попала в объективы, а попутно выяснилось, что постоянная прописка этой машины — в «Музее советского автопрома», действующего с 2014 года в городе Иваново. Интересно, что музей находится на территории бывшего авторемонтного завода. В годы войны здесь восстанавливали побывавшие на фронте «полуторки», из нескольких разбитых машины собирая одну.
В дальнейшем авторемонтный завод долгие годы успешно возвращал на дороги автобусы ПАЗ и КаВЗ — по данным сотрудников музея, капитального ремонта такой техники не производил тогда никто в мире, автобусы просто ходили «до упора», после чего утилизировались... В общем, весьма символично, что музей автостарины расположился именно в этом месте.
Экспонаты попадаются интересные. В частности, помимо редкого кабриолета Победа, который мы видим в ролике, и стандартной М-20 Победа, есть еще внедорожник на ее базе — М-72. Интересно было бы побывать!
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Видео: Youtube / Автомобильная Россия
Фото: скриншот видео Youtube