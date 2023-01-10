АВТОВАЗ запатентовал новые колесные диски

Обновка может достаться одной из трех моделей Lada.

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В базе Федерального института промышленной собственности появился патент, описывающий дизайн новых колесных дисков автомобилей Lada.

Документ не содержит указаний на конкретную модель, но подобные диски уже применяются на ряде моделей Lada.

Так, диски с алмазной проточкой и креплением на четыре болта можно встретить на седанах Granta Club и Granta Drive Active, универсалах Granta Cross и Largus Cross, а также на большинстве модификаций Весты.

Источник предполагает, что поставщиком новых дисков будет давний партнер АВТОВАЗа, ООО «КиК» из Красноярска.

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Источник: Лада.Онлайн

Фото: Роспатент, «За рулем»