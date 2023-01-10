АВТОВАЗ запатентовал новые колесные диски — журнал За рулем

АВТОВАЗ запатентовал новые колесные диски

Обновка может достаться одной из трех моделей Lada.

Материалы по теме
Niva Legend пройдет модернизацию уже в этом году

В базе Федерального института промышленной собственности появился патент, описывающий дизайн новых колесных дисков автомобилей Lada.

Документ не содержит указаний на конкретную модель, но подобные диски уже применяются на ряде моделей Lada.

Так, диски с алмазной проточкой и креплением на четыре болта можно встретить на седанах Granta Club и Granta Drive Active, универсалах Granta Cross и Largus Cross, а также на большинстве модификаций Весты.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДД«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Источник предполагает, что поставщиком новых дисков будет давний партнер АВТОВАЗа, ООО «КиК» из Красноярска.

АВТОВАЗ запатентовал новые колесные диски

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Источник: Лада.Онлайн

Фото: Роспатент, «За рулем»

Наше новое видео
Крепкая иномарка всего за 200 тысяч рублей. И цены на запчасти гуманные!
Уникальный внедорожник СССР и его зарубежные аналоги: что он взял у немцев?
Арго и Атлант — горячие новинки российской сборки

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров270
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: