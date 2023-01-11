Долги АВТОВАЗа выросли на 20 млрд рублей

Совокупный долг предприятия по кредитам достиг 120 млрд рублей. Базовым кредитором автогиганта является ВТБ, а также среди кредиторов значится Сбербанк.

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Президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил журналистам, что в 2022 году долг предприятия перед кредиторами вырос со 100 до 120 млрд рублей. Он отметил, что за прошедший год завод выплатил более 10 млрд рублей процентной нагрузки, и в 2023 году эта нагрузка не снизится.

«Кредитная нагрузка в 120 млрд рублей не то чтобы бетонной плитой, но все же тянет финансовую модель АВТОВАЗа вниз, это объективно. Она плавает — временами чуть меньше, временами чуть больше», — сказал Соколов.

Также Соколов не исключил, что долг предприятия в ближайшем будущем продолжит расти — и упомянул недавний заем АВТОВАЗа в Фонде развития промышленности на сумму около 5 млрд рублей. По его словам, заем необходим для достижения технологического суверенитета в области шасси и будет потрачен на развитие ШРУСов.

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Источник: Интерфакс

Фото: depositphotos.com, АВТОВАЗ