На российском рынке появился «заряженный» Skoda Kodiaq: за сколько можно купить

Предложения о продаже полноприводного кроссовера Skoda Kodiaq GT появились на одном из классифайдов. Из Китая его обещают привезти по цене 4,4 млн рублей.
Автомобиль идет в комплектации с четырехцилиндровым турбированным двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 245 л. с. в сочетании с 7-ступенчатым роботом. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 секунды.
«Заряженный» Kodiaq изначально был разработан специально для китайского рынка и никогда официально в России не продавался.
Skoda приостановила свою деятельность в нашей стране в марте 2022 года.
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Источник: Российская газета
Фото: saicskoda