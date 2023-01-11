На российском рынке появился «заряженный» Skoda Kodiaq: за сколько можно купить

Ранее в России эти автомобили не продавались.

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Предложения о продаже полноприводного кроссовера Skoda Kodiaq GT появились на одном из классифайдов. Из Китая его обещают привезти по цене 4,4 млн рублей.

Автомобиль идет в комплектации с четырехцилиндровым турбированным двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 245 л. с. в сочетании с 7-ступенчатым роботом. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 секунды.

«Заряженный» Kodiaq изначально был разработан специально для китайского рынка и никогда официально в России не продавался.

Skoda приостановила свою деятельность в нашей стране в марте 2022 года.

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Источник: Российская газета

Фото: saicskoda