На российском рынке появился «заряженный» Skoda Kodiaq: за сколько можно купить — журнал За рулем

На российском рынке появился «заряженный» Skoda Kodiaq: за сколько можно купить

Ранее в России эти автомобили не продавались.

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Предложения о продаже полноприводного кроссовера Skoda Kodiaq GT появились на одном из классифайдов. Из Китая его обещают привезти по цене 4,4 млн рублей.

Автомобиль идет в комплектации с четырехцилиндровым турбированным двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 245 л. с. в сочетании с 7-ступенчатым роботом. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 секунды.

На российском рынке появился «заряженный» Skoda Kodiaq: за сколько можно купить

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«Заряженный» Kodiaq изначально был разработан специально для китайского рынка и никогда официально в России не продавался.

Skoda приостановила свою деятельность в нашей стране в марте 2022 года.

На российском рынке появился «заряженный» Skoda Kodiaq: за сколько можно купить

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Источник: Российская газета

Фото: saicskoda

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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

Skoda 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительный

Недостатки:

1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.

Комментарий:

Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((

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