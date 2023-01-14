Самый большой снегоход в мире (видео) — журнал За рулем

Самый большой снегоход в мире (видео)

Такие снегоходы бороздили снега еще во время Второй мировой войны... Что они могут?

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Реализовать концепт конструкторов давних лет решили энтузиасты из Санкт-Петербурга. Для начала видавший виды «Захар», он же ЗИЛ-157, сменил задние ведущие мосты на два гусеничных полотна, в результате чего обзавелся прозвищем «полугусь».

А затем умельцы приладили к передним колесам самостоятельно изготовленные из стальных двутавровых балок лыжи — и отправились покорять окрестные поля. Правда, ребята немного позабыли, что выбранное поле продолжается припорошенным снегом болотом... Впрочем, самый большой снегоход все же сумел себя показать!

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Видео: YouTube / Полигон-98

Фото: скриншот видео YouTube

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