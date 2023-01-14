Фанат Нивы из Греции оценил свою машину: сколько стоят такие доработки? — журнал За рулем

Фанат Нивы из Греции оценил свою машину: сколько стоят такие доработки?

Российский внедорожник Нива 2004 года выставлен на продажу на британском сервисе Classic Trader.

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Хозяин автомобиля, грек Ваггелис Цуманис, внес в конструкцию существенные доработки. Подвеска стала ниже на 2,5 дюйма, и это при колесных дисках в 22 дюйма, что заставило применить карбоновые расширители арок, изящно сочетающиеся с бамперами от версии Urban. Тормоза — дисковые вентилируемые спереди и сзади.

В салоне — кожаные «ковши», электростеклоподъемники, кондиционер, мультимедийный центр, сабвуфер, центральный замок.

Фанат Нивы из Греции оценил свою машину: сколько стоят такие доработки?

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Родной двигатель доведен до рабочего объема 1,8 л, турбирован и имеет битопливную систему питания — бензин и сжиженный газ. Мощность, в зависимости от топлива, составляет от 175 до 210 л.с. Задняя подвеска обрела стабилизатор и продольные рычаги.

Пробег после внедрения всего пакета обновлений составил 4600 км (прежний пробег источник не указывает), и это уже вторая Нива, доработанная греческим мастером. Автомобиль продается за 37 тысяч долларов, то есть примерно за 2,6 млн рублей.

Фанат Нивы из Греции оценил свою машину: сколько стоят такие доработки?

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Источник: ВКонтакте / Lada Niva Documentary

Фото: autotriti.gr

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