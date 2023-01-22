Зачем грузовикам такой ремень между колес? — журнал За рулем

Зачем грузовикам такой ремень между колес?

Интересное конструктивное решение, получившее распространение в 1950-е. Какую задачу решали инженеры?

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В 1953 году в США была основана компания Silent Drive, производившая систему, которую вы можете увидеть в ролике. Система применялась на грузовиках с колесной формулой 6х2. Между сдвоенными колесами задних мостов ставились шкивы, на которые натягивался клиновой ремень.

О дальнейшем многие из вас уже догадались. Эта система — родственник промежуточных колес и шестерен между колесами двух мостов — возможно, вам приходилось такое видеть. Принцип тот же: передать крутящий момент с ведущего моста на соседний без создания сложной трансмиссии.

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Шестерни и дифференциалы в итоге победили, а «тихий привод» применяют по сей день — правда, в несколько иных, менее нагруженных механизмах. Но взгляните, в определенный момент это казалось почти революционной идеей!

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Видео: YouTube / AUTO VIDEO

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