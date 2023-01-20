Niva Travel лучше, чем Niva Legend? Мнение европейца — журнал За рулем

Niva Travel лучше, чем Niva Legend? Мнение европейца

В Европе очень любят классическую Ниву, она же Niva Legend, а нравится ли европейцам более современная Niva Travel?

Материалы по теме
Назван самый комфортный (и доступный) кроссовер для семьи

В свежем номере немецкого журнала Auto Motor und Sport опубликован материал Клаудиуса Майнца «Конец легенды», посвященный российским внедорожникам Niva. Свое мнение о двух поколениях модели высказал Дитер Трзаска, руководитель Lada Deutschland и продавец российских машин в Германии и Австрии с 1975 года.

«Travel не стал лидером, он совершенно отличается от родоначальника, распроданного тиражом 2,5 миллиона», — считает Трзаска.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Ему вторит автор статьи, говоря, что «Travel когда-то выделялся в качестве преемника, но так и не совершил прорыва». А вот по поводу классической Нивы собеседники сходятся во мнении, что терять такой автомобиль на европейском рынке очень жаль. Напомним, с 2019 года Lada поставляется в Европу лишь силами частных компаний. А в нынешней же ситуации поставки упали до нуля — в Германии продают последние новые Нивы.

Источник: ВКонтакте / Lada Niva Documentary

Фото: АВТОВАЗ

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Тест китайских кроссоверов Chery Omoda C5 и FAW T77
Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?
Двигатель Мустанга и клиренс 300 мм — крутой «уазик» из Америки

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров38
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: