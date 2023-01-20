Niva Travel лучше, чем Niva Legend? Мнение европейца

В свежем номере немецкого журнала Auto Motor und Sport опубликован материал Клаудиуса Майнца «Конец легенды», посвященный российским внедорожникам Niva. Свое мнение о двух поколениях модели высказал Дитер Трзаска, руководитель Lada Deutschland и продавец российских машин в Германии и Австрии с 1975 года.
«Travel не стал лидером, он совершенно отличается от родоначальника, распроданного тиражом 2,5 миллиона», — считает Трзаска.
Ему вторит автор статьи, говоря, что «Travel когда-то выделялся в качестве преемника, но так и не совершил прорыва». А вот по поводу классической Нивы собеседники сходятся во мнении, что терять такой автомобиль на европейском рынке очень жаль. Напомним, с 2019 года Lada поставляется в Европу лишь силами частных компаний. А в нынешней же ситуации поставки упали до нуля — в Германии продают последние новые Нивы.
Источник: ВКонтакте / Lada Niva Documentary
Фото: АВТОВАЗ
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