Niva Travel лучше, чем Niva Legend? Мнение европейца

В Европе очень любят классическую Ниву, она же Niva Legend, а нравится ли европейцам более современная Niva Travel?

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В свежем номере немецкого журнала Auto Motor und Sport опубликован материал Клаудиуса Майнца «Конец легенды», посвященный российским внедорожникам Niva. Свое мнение о двух поколениях модели высказал Дитер Трзаска, руководитель Lada Deutschland и продавец российских машин в Германии и Австрии с 1975 года.

«Travel не стал лидером, он совершенно отличается от родоначальника, распроданного тиражом 2,5 миллиона», — считает Трзаска.

Ему вторит автор статьи, говоря, что «Travel когда-то выделялся в качестве преемника, но так и не совершил прорыва». А вот по поводу классической Нивы собеседники сходятся во мнении, что терять такой автомобиль на европейском рынке очень жаль. Напомним, с 2019 года Lada поставляется в Европу лишь силами частных компаний. А в нынешней же ситуации поставки упали до нуля — в Германии продают последние новые Нивы.

Источник: ВКонтакте / Lada Niva Documentary

Фото: АВТОВАЗ