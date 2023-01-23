Стало известно, что будет с бывшим российским автозаводом

На базе бывшего автомобильного завода Derways, расположенного в городе Черкесск, решено построить индустриальный парк. Главной продукцией парка будет выпуск канатных дорог для горнолыжных курортов. Инициативу властей Карачаево-Черкесии уже поддержал Минпромторг.
Позднее в правительстве уточнили, что создание парка обсуждается. Отметим, что речь об автозаводе Derways, который c 2003 года выпускал внедорожники Cowboy с оригинальным кузовом на шасси Aro (Румыния), а позднее производил по полному циклу модели нескольких китайских марок. С 2018 года данный завод стоит, в 2020-м его признали банкротом.
Источник: Telegram / Минпромторг России
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС, плюс подпись к тачке Derways Cowboy
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