Стало известно, что будет с бывшим российским автозаводом

Определенно можно сказать, что автозаводом он больше не будет.

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На базе бывшего автомобильного завода Derways, расположенного в городе Черкесск, решено построить индустриальный парк. Главной продукцией парка будет выпуск канатных дорог для горнолыжных курортов. Инициативу властей Карачаево-Черкесии уже поддержал Минпромторг.

Позднее в правительстве уточнили, что создание парка обсуждается. Отметим, что речь об автозаводе Derways, который c 2003 года выпускал внедорожники Cowboy с оригинальным кузовом на шасси Aro (Румыния), а позднее производил по полному циклу модели нескольких китайских марок. С 2018 года данный завод стоит, в 2020-м его признали банкротом.





Источник: Telegram / Минпромторг России

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС, плюс подпись к тачке Derways Cowboy