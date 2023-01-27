Продается юбилейный Мерседес. Даже не пытайтесь угадать цену — журнал За рулем

Продается юбилейный Мерседес. Даже не пытайтесь угадать цену

В Москве на продажу выставили Mercedes-Benz 1994 года из ограниченной партии. Очень ограниченной.

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Серый Mercedes-Benz E-класс AMG 1994 года выставлен на продажу в столице. Но это не просто E-класс от AMG. Машина выпущена к 45-летию самого AMG, придворного тюнинг-ателье Mercedes-Benz, расположенного в Аффальтербахе. Таких машин, как можно догадаться, всего 45 штук во всем мире.

Для понимающих: модификация именуется E 63 AMG 6.0 AT, владелец представляет машину как «чистокровный E60» и просит не путать с машинами E500-E60. Автомобиль имеет уникальный код 957 AMG. Состояние оценивается как полностью оригинальное, пробег составляет 15 000 км, машина сменила шесть владельцев.

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Продается юбилейный Мерседес. Даже не пытайтесь угадать цену

Под капотом — бензиновый мотор с отдачей в 381 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой АКП, привод задний. Цена автомобиля составляет 45 миллионов рублей. Если коллекционируете машины из ограниченных серий, но Мерседес дороговат, обратите внимание на эту Ниву.

Источник: Avito.ru

Фото: Авито, Unsplash

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