Новый бюджетный седан едет в РФ — вот что о нем известно — журнал За рулем

Новый бюджетный седан едет в РФ — вот что о нем известно

Модель может попасть в Россию под несколькими именами...

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Это стало возможным благодаря нюансам российского ОТТС, которое модель получила: по документу, она может продаваться на российском рынке и как Omoda S5, и как Chery, причем в двух вариантах — Arrizo 5 Plus или Arrizo 6 Pro. В любом случае это седан с габаритами 4644 x 1814 x 1493 мм при колесной базе 2650 мм. То есть одноклассник Hyundai Elantra, Kia Cerato и... только что запущенного на «Автоторе» Kaiyi E5.

Интересно, что Kaiyi E5 — это, в свою очередь, рестайлинговый Chery Arrizo 7. И да, эта модель крупнее, чем S5 / 5 Plus / Arrizo 6 Pro, но совсем чуть-чуть: длина Kaiyi E5 составляет 4666 мм. Но вернемся от «близкого родственника» к предмету разговора.

Новый бюджетный седан едет в РФ — вот что о нем известно

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Под капотом российской версии Omoda S5 (это название источник трактует как более вероятное) окажется бензиновый мотор 1.5 с отдачей в 113 л.с. и 138 Нм, работающий в паре с вариатором. Подвеска — спереди МакФерсон, сзади полузависимая балка.

Оснащение: кондиционер или «климат», электростеклоподъемники, ММС, полный пакет зимних опций, камера заднего вида, бесключевой двигатель, запуск с кнопки, камера, парктроники, беспроводная зарядка, круиз-контроль… Источник пишет, что ожидать новинку на рынке стоит уже весной текущего года.

Источник: Китайские автомобили

Фото: Chery

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